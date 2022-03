Adán: «Para nós é muito fácil seguir o caminho de Rúben Amorim»

Antonio Adán deixou muitos elogios ao projeto do Sporting e a Rúben Amorim. Numa entrevista à Sport TV, o guarda-redes revelou que já antes poderia ter vindo para Alvalade mas que só na época passada é que ficou definitivamente cativado pela proposta leonina."Para mim é importante representar o Sporting. Quando saí de Espanha, procurava um desafio num clube onde pudesse lutar por títulos, competir em grandes competições e o Sporting reunia todas essas condições. Está tudo a correr bem e estou contente aqui. Tive a oportunidade de vir há uns anos, só que recusei porque o projeto não estava passar pelo melhor momento. Depois de falar com o treinador e direção, vi que estava um projeto bem construído, do zero e íamos lutar por títulos. No ano passado, fomos campeões e conseguimos vários títulos. Há que continuar com a mesma exigência para que o Sporting lute por títulos", referiu o experiente guardião espanhol, abordando depois a importância do técnico verde e branco."A relação foi muito boa desde o primeiro momento. Ligou-me para vir, mostrou confiança no projeto e eu estou muito contente pela confiança que me deu neste dois anos. Tem uma ideia clara do que quer para tudo, a forma de jogar, tem a mesma mensagem quer para fora, como para dentro e isso é muito importante num balneário. Comunica muito bem. Para nós é muito fácil seguir o caminho dele. Se dá muitas duras? É exigente, creio que também para fora e dentro é igual. Sabe o momento em que tem de dar duras e dar carinho aos jogadores, para continuar a ter a sua confiança. Ele mostra-nos que todos podem ser titulares e isso tem a ver com a sua comunicação com todos", vincou Adán.O próprio campeonato português também surpreendeu o guarda-redes: "Quando chegas aqui, vens de outro tipo de provas, mais competitiva e o ranking diz que assim é. Mas quando chegas é ao contrário, todo o campeonato é competitivo e fora de casa é difícil para qualquer um. Superou as minhas expectativas"