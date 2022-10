Adán: «Por vezes não se joga tão bem mas conseguimos os três pontos»

Adán foi considerado o homem do jogo do Santa Clara-Sporting (1-2), conseguindo assim a redenção após o jogo em Marselha. Agradecento o prémio, o guarda-redes reconheceu que o resultado foi melhor que a exibição. "Foi um jogo em que no primeiro tempo tínhamos tido controlado e tivemos ocasiões. Depois, no segundo tempo, eles subiram as linhas e não estivemos tão rápidos com bola dando assim vida ao advrersário. Por vezes não se joga tão bem, não é o nosso estilo, mas conseguimos os três pontos e isso era o mais importante", afirmou o guardião, à Sport TV, garantindo que o que se passou em Marselha está ultrapassado."Esta foi uma semana igual às outras e a próxima será igual. Agora vamos preparar a próxima partida onde não poderei estar, e só quero continuar a trabalhar para estar preparado para quando o treinador precisar", disse.