Adán provocou grande susto

O jogo esteve longe de ser ‘rasgadinho’, mas nem assim o Sporting se livrou de alguns sustos. Aos 30’, Paulinho ficou com queixas na zona do tendão de Aquiles e obrigou à entrada da equipa médica, mas o avançado acabou por recuperar e continuou em campo até ao final do jogo. Já aos 54’, o calafrio foi ainda maior, depois de um choque entre Gonçalo Inácio e Adán, provocado por um empurrão de Renato Júnior sobre o central. Ambos foram assistidos, mas o guardião ficou mais maltratado, com queixas no pescoço.