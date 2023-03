Adán reintegrado no treino do Sporting

A reintegração de Adán é a principal novidade no treino do Sporting. Após ter falhado o jogo com o Boavista devido a dores musculares, o guarda-redes já trabalhou esta segunda-feira sem limitações e está assim à disposição de Rúben Amorim para o jogo de quinta-feira, em Londres, com o Arsenal.Recorde-se que diante dos axadrezados voltou a ser Franco Israel a assumir a responsabilidade de defender a baliza leonina e, no final, até foi elogiado por Rúben Amorim. Ainda em dúvida continua Bellerín que sofreu um traumatismo no joelho esquerdo, e prossegue os tratamentos, tal como Daniel Bragança.No treino após o jogo, como é habitual, os titulares limitaram-se a fazer trabalho de recuperação enquanto os restantes elementos treinaram no relvado, sob as ordens de Rúben Amorim. Terça-feira, os leões realizam mais um treino à porta fechada, em Alcochete, às 10h30.