Adán repreendeu Matheus Reis

O Sporting não entrou bem na segunda parte, e passou pelo primeiro momento de real perigo ao minuto 55, quando uma desatenção de Matheus Reis, com um atraso, deixou Dabbagh na cara do guardião espanhol.

O avançado do Arouca acabou por não conseguir aproveitar o erro e, no momento imediato, Adán chamou o companheiro à atenção. O brasileiro assentiu, colocou a mão no peito e pediu desculpa ao guarda-redes.

Os mesmos intervenientes acabaram por estar envolvidos no lance do empate, quando Dabbagh se conseguiu antecipar a Adán após ter sido colocado em jogo pela camisola 2 dos leões.