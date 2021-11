Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Adán: «Ronaldo vai voltar a vestir a camisola do Sporting» Guardião espanhol dos leões partilhou balneário com CR7 no Real Madrid e também defrontou o avançado formado em Alcochete





Adán, no Betis, num dos jogos em que teve Cristiano Ronaldo pela frente

• Foto: Getty Images