Adán rouba luvas mas... devolve-as

Luvas de @AntonioAdan13 reaparecem no Museu sem explicação



#SportingCP informa que as luvas de Antonio Adán reapareceram de forma surpreendente no Museu, após o seu desaparecimento resultante do assalto reportado ontem. pic.twitter.com/yoQddBJVw5 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) December 22, 2022

Promovendo o slogan da nova campanha do Sporting – 'Deixa a tua marca' –, Adán vestiu a pele de agente especial e resolveu o assalto das suas luvas no museu do clube, que o próprio tinha roubado, tal como foi anunciado nas redes leoninas. Sem ser apanhado, deixou uma boina no local, a... sua peugada.