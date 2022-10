Adán após duplo erro e expulsão: «São dias que acontecem, em que nada corre tão bem»

O jogo de Adán durou 23 minutos. O guarda-redes espanhol ficou intimamente ligado ao desfecho do encontro com o Marselha, sendo expulso com cartão vermelho direto e obrigando à entrada de Franco Israel.

"São dias que acontecem, em que nada corre tão bem, como querias. Faz parte do futebol e há que assumir os erros como parte do futebol, assumir a responsabilidade que cada um de nós tem dentro do campo… Já passou. Amanhã há que levantar outra vez, treinar porque sábado há outro jogo. Obviamente que o jogo começou bem com o golo do Trincão, mas muitas vezes o futebol é assim. Não há mais explicações…", justificou o guardião espanhol em declarações à Eleven Sports.Adán abordou também aquilo a que a equipa ficou obrigada a fazer após ficar reduzida a 10."Quando se cometem erros destes, sobretudo o da expulsão, a equipa tem de fazer um esforço físico maior, o jogo fica mais difícil para quem fica no campo, mas as coisas são assim, fazem parte", reiterou.