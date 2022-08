Adán: «Sempre confiante neste grupo»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Antonio Adan (@antonioadan13)

O Sporting saiu derrotado do Dragão por 3-0, o que deixa a equipa leonina a 5 pontos do FC Porto à 3.ª jornada da Liga Bwin 2022/23. Adán reconhece que a exibição não foi bem conseguida mas acredita que o grupo às ordens de Rúben Amorim irá dar a volta."Hoje sofremos uma derrota difícil, não foi o nosso melhor jogo. Momento para trabalhar, corrigir e melhorar. Sempre confiante neste grupo. No próximo fim de semana temos nova oportunidade", refere o guarda-redes numa publicação no Instagram.