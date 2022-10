«Adán ter sido o herói diz tudo»: as reações à vitória do Sporting frente ao Santa Clara

O Sporting venceu o Santa Clara por 2-1 , regressando aos triunfos após o desaire em Marselha. Os leões dominaram na 1ª parte, chegando à vantagem através do golo de Morita à ex-equipa, mas na etapa complementar o Santa Clara subiu as linhas, pressionou mais e cheirou o empate. Nuno Santos dilatou a vantagem, antes de Tagawa reduzir no último suspiro. Valeu também ao Sporting Adán, o qual fez três defesas de qualidade e cruciais para os leões.ouviu conhecidos adeptos dos leões sobre a partida."O Sporting começou bem a partida, mas a segunda parte não foi tão bem conseguida. Aliás, o Adán ter sido o herói diz tudo sobre um jogo em que a equipa ganhou mas as coisas estiveram longe de ser fáceis. Felizmente o Adán conseguiu reagir a um dia mau"."A equipa do Sporting acaba por vencer com justiça pelo que fez na primeira parte em que dominou, mas foi inoperante após o 1-0. Foi uma exibição intrigante e preocupante. Quero deixar uma palavra ao Adán pela resposta que deu após um jogo infeliz"."Este jogo só valeu pelo resultado final. A equipa esteve bem na primeira parte, mas segunda foi desastrosa. Também quero deixar uma nota sobre o árbitro pois, uma vez mais, mostrou que critérios diferentes uma vez que ficou um penálti por marcar".