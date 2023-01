Adélio Cândido empurrou Otávio

Um dos adjuntos de Rúben Amorim recebeu ordem de expulsão de João Pinheiro já após o apito final e numa altura em que os elementos do FC Porto iniciavam as celebrações da conquista do título. Na sequência de uma confusão protagonizada pelos jogadores, Adélio Cândido envolveu-se numa discussão mais acalorada com Otávio e acabou por empurrar o médio, recebendo o cartão vermelho do árbitro, que estava muito próximo e, ao aperceber-se, puniu disciplinarmente o técnico leonino. Alguns minutos depois, Adélio Cândido acabou por dirigir-se ao internacional português e procurou sanar o conflito