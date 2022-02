Adepta ganha camisola de Ugarte com promessa de uma canção

Começar o meu aniversário da melhor maneira pic.twitter.com/kDiMXI0uLY — alice ?? (@alicescp3) February 7, 2022

Já é habitual as imagens de adeptos mostrando cartazes pedindo as camisolas dos seus ídolos e, no caso da jovem Alice, a estratégia funcionou. A adepta leonina levou para o Estádio José Alvalade prometendo a Ugarte um cântico em troca do seu equipamento. O uruguaio reparou na mensagem e, assim que o jogo acabou, dirigiu-se à bancada para entregar o presente a jovem leoa que até fazia anos.A história não ficou por aqui pois a adepta partilhou mesmo um cântico de apoio ao jogador nas redes sociais e até já recebeu a aprovação do camisola 15 do Sporting.