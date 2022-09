Adepto do Sporting detido em Frankfurt por fazer saudação nazi

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Eintracht Frankfurt-Sporting ocorreu na quarta-feira sem incidentes dentro e fora do campo e com a vitória dos leões (0-3) na estreia da fase de grupos da Liga dos Campeões 2022/23. Ainda assim, a polícia alemã registou uma detenção entre os adeptos portugueses."Detivemos uma pessoa na área dos visitantes que fez a saudação a Hitler", pode ler-se na publicação feita no Twitter da polícia de Frankfurt.