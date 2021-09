Adepto do Sporting que caiu da bancada de Alvalade foi transferido e permanece sob observação

O adepto do Sporting que no passado sábado caiu da bancada do Estádio José de Alvalade enquanto comemorava o golo dos leões, no clássico frente ao FC Porto (1-1), não precisará de ser operado, apurou Record - o nosso jornal havia noticiado, erradamente, que o adepto em questão já tinha sido submetido ontem a uma cirurgia.





O adepto foi alvo de uma nova avaliação esta manhã por parte da equipa médica do Hospital de Santa Maria, onde tem estado sob observação desde sábado, e os médicos chegaram à conclusão que o adepto não precisará de realizar cirurgia.O fã do Sporting está a recuperar bem e foi entretanto transferido para o Hospital Amadora-Sintra, onde vai permanecer sob observação.Recorde-se que oquando aconteceu o incidente. Caiu vários metros, tendo sofrido um traumatismo craniano e múltiplas fraturas.