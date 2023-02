Adepto do Sporting que insultou jornalista da CMTV arrisca multa de 5 mil euros

O adepto sportinguista que insultou a jornalista da CMTV já foi identificado e arrisca multa que poderá ir dos 750 aos 5 mil euros. Pelos insultos, a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto irá abrir um processo de forma ao apuramento de factos e responsabilidades.O incidente ocorreu após o clássico no Estádio de Alvalade, nas imediações do recinto, após a vitória do FC Porto sobre o Sporting (1-2) no domingo.A identificação do infrator foi reconhecida com a ajuda da Polícia de Segurança Pública.