Adepto leonino na esquadra

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sem incidentes graves a registar na chegada dos adeptos do Sporting ao Dragão, apenas um acabou foi conduzido a uma esquadra da Invicta por comportamentos inadequados. Na aproximação ao estádio registaram-se, todavia, trocas de insultos entre os adeptos dos dois clubes. No final, não houve registo de ocorrências no recinto.