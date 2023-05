Adepto Rui Pedro foi 'reforço' no treino do Sporting

Foi um um dia de emoções fortes no treino do Sporting. Além do regresso de Daniel Bragança, houve a registar na Academia a presença de Rui Pedro, um jovem adepto que sofre de uma doença degenerativa e que teve a oportunidade de conviver os craques que acompanha na televisão.Natural de Lamego, o sportinguista saudou todo o grupo, tirou fotografias e cumprimentou o presidente Frederico Varandas antes de visitar as instalações. Rui Pedro ainda teve a oportunidade de privar com o jovem Afonso Moreira e a avançada Diana Silva.No final, ainda recebeu das mãos do capitão Coates uma camisola autografada por todo o plantel.