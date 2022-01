Críticas e apoio a Esgaio nas redes sociais após a derrota do Sporting

O jogo com o Santa Clara não correu de feição aos jogadores do Sporting e a verdade é que um dos elementos mais visados pela fúria dos adeptos leoninos acabou por ser Esgaio. Após a derrota, as redes sociais do ala de 28 anos foram inundadas pela revolta dos adeptos, com comentários negativos para com o jogador, em especial na última fotografia, onde o jogador surge com a esposa e o filho.





“Volta para o Sp. Braga, de onde nunca devias ter saído”, “Três golos do Santa Clara e três erros teus” e “Sai do Sporting” foram algumas das críticas deixadas no Instagram de Esgaio.Houve, porém, outra franja de adeptos que condenou estes ataques ao jogador e defendeu-o das critícas, rejeitando ataques pessoais e lembrando a dedicação do futebolista à equipa. "Vamos ter calma, Esgaio é um polivalente, se cometeu um erro não foi o único", "Esgaio fez um mau jogo mas foram ofender o homem para quê?" ou "não entendo o porquê de fazerem isto aos jogadores" foram frases usadas por esses utilizadores.O lateral fez o 16.º jogo na Liga, o nono como titular no Sporting.