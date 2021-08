Adeptos do Sporting elegem Palhinha como 'Homem do Jogo' frente ao Belenenses SAD

João Palhinha, médio-defensivo do Sporting, foi eleito o 'Homem do Jogo' do encontro frente ao Belenenses SAD, a contar para a terceira jornada da Liga Bwin 2021/22.

O camisola '6' apontou um dos dois golos do triunfo por 2-0 dos leões, que lideram o campeonato nacional, a par do Benfica, com nove pontos em três jogos.