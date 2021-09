Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Adeptos do Sporting foram aplaudidos... pelos jogadores Equipa fez questão de deslocar-se ao setor onde estavam as claques para aplaudir o apoio que receberam ontem e na goleada com o Ajax





Apoio foi constante

• Foto: Luis Manuel Neves