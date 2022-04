Adeptos do Sporting invadem redes sociais de St. Juste

Jeremiah St. Juste está a ser alvo de uma operação de charme do Sporting para rumar a Alvalade, como Record noticiou, mas também os sportinguistas têm feito o seu papel. Ontem, o defesa partilhou, no Instagram, o regresso ao Heerenveen, clube de formação, numa publicação de imediato ‘invadida’ por adeptos do Sporting a desejarem a sua mudança para Lisboa no verão. Apesar de os ‘convites’ terem ficado sem resposta, a relação entre o jogador de 25 anos e o Sporting vai ganhando forma.

Entretanto, St. Juste prossegue a recuperação à cirurgia ao ombro esquerdo no seu país – assistiu, ontem, em Roterdão, à final da Taça da Holanda em futsal, entre o Eindhoven e o Hovocubo, onde joga o irmão e agente Yoshua. Ainda que mais próximo do regresso aos relvados, o técnico do Mainz, Bo Svensson, esfriou os ânimos. "A reabilitação está a correr bem, em breve iniciamos a próxima etapa. Espero por ele este mês, mas a época termina em meados de maio", frisou, antes do jogo com o Estugarda, de Tiago Tomás.