Adeptos do Sporting já compraram 2.000 bilhetes para a Luz

A venda de bilhetes para o dérbi já ficou marcada por uma polémica mas nem por isso a procura diminuiu entre os adeptos do Sporting. Nesta altura, segundo Record apurou, já estão vendidos 2 mil dos2.770 ingressos que foram cedidos ao Sporting pelo Benfica, através da plataforma digital Blueticket, o equivalente a 5% da lotação disponível, conforme prevêem os regulamentos.Os bilhetes para adeptos do Sporting devem, pois, esgotar esta quinta-feira, na medida em que já resta menos de uma centena.O Sporting, recorde-se, acusou o Benfica de retardar o envio dos bilhetes a que o clube de Alvalade tinha direito, alegando que os encarnados pediram acesso a dados pessoais dos seus adeptos. O emblema da Luz refutou as acusações e responsabilizou a plataforma digital.