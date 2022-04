Adeptos do Sporting não têm dúvidas: Ugarte foi o MVP contra o Paços

Recebam o do jogo de ontem



Vocês votaram e @manuugarte8 levou o prémio de #ManOfTheMatchSCP para casa pic.twitter.com/qHqOIRiFl0 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) April 4, 2022

Bastaram 33 minutos e uma assistência para o 2-0 - resultado final - diante do Paços de Ferreira para que os adeptos do Sporting escolhessem Manuel Ugarte com o MVP do embate da 28.ª jornada da Liga Bwin.O médio, de 20 anos, ultrapassou a concorrência de Sarabia e Nuno Santos, autores dos golos diante da formação de César Peixoto, e, Alvalade, numa votação através de interações nas redes sociais dos verdes e brancos.No regresso ao trabalho, esta segunda-feira, Manu mostrou o galardão, sorrindo: