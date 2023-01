Adeptos do Sporting obrigados a entrar no Estádio da Luz até às 16 horas

Sem surpresa, os adeptos do Sporting esgotaram os bilhetes a que o clube teve acesso para o dérbi na Luz, marcado para amanhã às 18 horas, ou seja, os "5% regulamentares". Os leões anunciaram ontem a venda da totalidade dos ingressos e aproveitaram para partilhar conselhos tendo em vista a curta deslocação ao recinto do rival. "Os sportinguistas que irão ao jogo deverão reunir-se junto à Clínica CUF (zona sul do Estádio José Alvalade) pelas 14h30, uma vez que o cortejo sairá de Alvalade impreterivelmente até às 15h00, dado que os adeptos leoninos terão de aceder ao interior do complexo do estádio do SL Benfica até às 16h00", revelou o Sporting, na informação partilhada nas redes sociais e na página oficial do clube na internet. "Quem não estiver no cortejo, terá de rumar ao jogo pelos seus próprios meios com os inconvenientes que daí possam advir", alertam ainda os verdes e brancos.