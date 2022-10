Adeptos do Sporting organizam manifestação de apoio à equipa

Um grupo de adeptos do Sporting está a promover uma manifestação espontânea de apoio à equipa, antes do jogo com o Casa Pia, no sábado. O evento está agendado para as 19 horas e será realizado no Estádio José Alvalade no setor onde entram os autocarros das equipas.Estes sportinguistas estão a utilizar o mote "Onde vai um, vão todos", o grito de guerra criado por Rúben Amorim em 20/21 quando os leões venceram o último título.