Adeptos do Sporting 'trazem' Cristiano Ronaldo para Alvalade

Numa altura em que o futuro de Cristiano Ronaldo continua indefinido, os adeptos do Sporting fazem um 'forcing' no sentido de promover o regresso de CR7 ao clube onde se formou. Este domingo, são vários os simpatizantes leoninos com adereços alusivos ao craque português, seja uma t-shirt de Ronaldo no Sporting, seja... um cartão de dimensões reais do jogador.Cartão esse que entrou mesmo no recinto e 'assiste' tranquilamente nas bancadas de Alvalade ao jogo com o Sevilha, para o Troféu Cinco Violinos.No entanto, apesar do entusiasmo, o futuro de Cristiano deverá passar pela permanência no Manchester United ou ida para o Atlético Madrid, como Record adiantou