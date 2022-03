Adeptos elegem Slimani MVP do Sporting-Arouca: «Lutamos até ao fim!»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por islamslimani09 (@islamslimani09)

O bis apontado no triunfo por 2-0 frente ao Arouca valeu a Slimani o prémio de MVP na votação que o Sporting normalmente promove depois dos jogos diante dos seus adeptos nas redes sociais. O ponta-de-lança, de 33 anos, superou a concorrência de Ugarte e Sarabia, recebendo o respetivo galardão este domingo, na Academia, em Alcochete.Horas antes, o argelino tinha utilizado a sua página no Instagram para deixar uma mensagem de esperança à nação verde e branca, partilhando uma fotografia do embate diante dos arouquenses, na qual acrescentou a seguinte mensagem: "Lutamos até ao fim!".