Adeptos foram à loucura em Braga e Matheus Nunes confessou a Jovane: «Mano, se isto está assim...»

O Sporting já só tem olhos para a nova época e para o confronto com o Sp. Braga, na Supertaça, no sábado. Ainda assim, Matheus Nunes não esquece um passado não muito distante, quando a 25 de abril marcou no terreno do Sp. Braga, num jogo fulcral na caminhada dos leões até ao título. Curiosamente, o que mais marcou o médio aconteceu... horas antes da partida, como revelou no podcast 'ADN de Leão'.





"Claro que é especial. Depois da receção que tivemos no hotel, estava mesmo confiante. Juro, estou a ser honesto. À chegada e depois a saída para o estádio foi mesmo uma coisa… Estava muita gente a gritar, à chuva. A gritar os nossos nomes. Isso passa para nós. É uma coisa de segundos. Foi incrível. Lembro-me quando estava a entrar no autocarro, estava o Jovane atrás de mim. Virei-me para ele e disse-lhe: ‘Mano, se isto está assim imagina se este jogo tivesse adeptos’. Nunca joguei com adeptos. Mesmo antes de vir para o Sporting, fui ao estádio ver um jogo contra o Barcelona. O estádio tinha lotação esgotada. Nunca experienciei ouvir o 'Mundo Sabe Que' no relvado, com adeptos. Se isto passa para os adeptos imagina para os jogadores""Tenho os meus objectivos. Quero ser feliz e dar o que tenho como sonho para a minha família. Objetivos profissionais não vale a pena estar aqui a falar... Agora estou focado no Sporting… Seleção? Não escolho, a primeira que me chamar eu vou. Já deveria ter a dupla nacionalidade, mas ainda não chegou o documento. O Tabata vai sempre à seleção [sub-23 do Brasil]. Imagina que o observam e me veem também...""Gosto muito de fazer kart. O míster acho que não gosta dessas coisas, não alinhava… Se for para perder não vou! Sou muito competitivo, não gosto de perder em nada, nem na Playstation – e nem jogo. Gosto de ver TV, Netflix e estar com os meus amigos. Estou a viver na Ericeira, ainda não arranjei casa em Lisboa. No ano passado vivia no Montijo. Estou em casa do meu padrinho, estou mais perto dos meus amigos. Faço surf no verão, o meu irmão gosta de fazer"