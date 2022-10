Adeptos sportinguistas deram ‘show’ em Londres e Pote reagiu: «Jogamos sempre em casa»

Num jogo que obrigou o Sporting a sofrer, um ‘pormaior’ fez a diferença: os cerca de 2.500 sportinguistas no estádio, incansáveis no apoio. Se ao início a festa era grande, o golo de Edwards aumentou o tom da euforia, com potes de fumos verdes deflagrados.



Apesar do empate – e mesmo enquanto o VAR analisava o golo que seria anulado a Kane – os cânticos dos leões foram sempre audíveis. Os jogadores agradeceram o apoio com palmas e Pote fê-lo nas redes sociais: “Jogamos sempre em casa”, escreveu. Já o clube apelou a uma enchente no tudo ou nada com o Eintracht: “Vamos encher Alvalade para o jogo das decisões”.



Outros jogadores leoninos também se manifestaram nas redes sociais como foi o caso de Coates. "Ainda falta um jogo e dependemos de nós para passar à próxima fase!! Parabéns equipa pela mentalidade e atitude de hoje!! Decidimos em casa", escreveu o capitão leonino.







