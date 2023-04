Adeptos unidos à equipa

Apesar da frustração provocada pelo empate, os adeptos do Sporting reconheceram o esforço dos leões para chegarem à vitória e estiveram em sintonia com a equipa no final da partida. Apenas uma pequena minoria despediu-se dos jogadores e de Rúben Amorim com assobios, praticamente silenciados pelos aplausos de quase todos os sportinguistas.

Segundos antes, de resto, houve nervosismo nos bancos, com o diretor desportivo do Sporting, Hugo Viana, a reclamar com o quarto árbitro, Marcos Brazão, pelo facto de Nuno Almeida ter apitado para o fim, sem deixar os leões cobrarem um canto.