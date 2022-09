Adjunto de Rúben Amorim expulso

Numa 1.ª parte tranquila para o Sporting, com o bis de Trincão, os ânimos aqueceram já perto do descanso, o que espoletou a expulsão de Carlos Fernandes. Aos 44’, e após um empurrão de Nuno Santos a Luquinha, o ala do Sporting viu o cartão amarelo, o que motivou protestos por parte do banco dos leões, alegando uma provocação por parte do jogador do Portimonense. Rúben Amorim foi um dos que pediu satisfações ao 4.º árbitro, mas quem acabou por ver o cartão vermelho, pouco depois do sucedido, foi o seu adjunto. Nos minutos que se seguiram, Alvalade brindou o árbitro Cláudio Pereira com uma monumental vaia.