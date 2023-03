Adjunto de Rúben Amorim suspenso 34 dias por empurrão a Otávio

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deliberou que um dos adjuntos de Rúben Amorim no Sporting, neste caso Adélio Cândido, será alvo de uma sanção devido a uma situação que ocorreu com Otávio, ainda na final da Allianz Cup, a 28 de janeiro. O caso, que tinha originado um processo de inquérito, prendia-se com o facto de o elemento da equipa técnica dos leões ter empurrado o médio dos dragões após o apito final do clássico, o que levou a que fosse, desta feita, alvo de um castigo.Como punição, Adélio Cândido foi suspenso por 34 dias após o gesto em direção a Otávio e, além disso, terá ainda de pagar uma multa no valor de 960 euros. Na base da decisão, o CD defende que a sanção deve-se à "prática de uma infração disciplinar imputada p. e p. pelo n.º 1 do artigo 131". Recorde-se que, na altura do encontro entre Sporting e FC Porto, a contar para a final da Taça da Liga, o adjunto de Amorim entrou em campo já após o final da partida, tendo visto o cartão vermelho por parte de João Pinheiro no seguimento do empurrão a Otávio. De pronto, Adélio retatrou-se junto do internacional português de 28 anos.