As palavras que motivaram a expulsão do adjunto do Sporting no dérbi com o Benfica

O adjunto da equipa técnica de Rúben Amorim, Carlos Fernandes, recebeu ordem de expulsão do árbitro Artur Soares Dias no dérbi com o Benfica, da última sexta-feira. No mapa de castigos agora publicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, percebe-se que o treinador, de 27 anos, foi punido por linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva. "Não vês que bateram cabeça com cabeça c******, não consegues ver?", referiu Carlos Fernandes, uma frase escrita pelo juiz da AF Porto no relatório do jogo.Fernandes referia-se a um lance entre Paulinho e Otamendi e na defesa ao seu profissional, o Sporting garantiu que "não há nada de ofensivo ou insultuoso nesta expressão, nem sequer de abusivo". "Não há se a retirarmos do seu contexto, mas sobretudo não há se a enquadrarmos num jogo de alta tensão e emoção, em que o Carlos Fernandes vê o seu jogador ser atingido na cabeça, naquilo que lhe pareceu ter sido um choque de cabeças - pelo que transmitiu essa preocupação de forma normal (marcada pelo contexto), no uso do seu direito fundamental de se exprimir livremente e seguramente (e desde logo a avaliar pela frase relatada) sem ser de forma ofensiva, insultuosa ou abusiva. Termos em que se pugna pela sua absolvição", pode ler-se também no documento referente aos castigos, uma posição que não foi corroborada pela Secção Profissional do CD da FPF, que manteve o castigo.Além do jogo de suspensão, Carlos Fernandes está obrigado a pagar 1.530 euros de multa.O delegado ao jogo no Estádio da Luz, Hugo Viana, foi ainda multado num total de 760 euros por não ter credencial e por não utilizar máscara no túnel do recinto encarnado.