Administradores do Sporting mantêm salários em 2021/22

A madrugada de quinta-feira trouxe, em reunião magna da SAD do Sporting, luz verde aos sete pontos em discussão, três deles referentes às remunerações dos administradores. No que às fixas diz respeito, em causa estavam os aumentos dos vencimentos do presidente do Sporting, Frederico Varandas, de 147 para 182 mil euros por ano, e dos restantes elementos do Conselho de Administração, de 98 para 131 mil euros anuais. Só que este cenário não se vai concretizar.





Fonte da sociedade verde e branca esclareceu aque apesar da medida ter sido aprovada em assembleia geral, não haverá qualquer alteração nos salários dos elementos supracitados, neste caso para o exercício de 2021/22, já em vigor desde 1 de julho.Recorde-se política de remunerações passou com larga maioria, ainda que tenham sido dos pontos com menor expressão (cerca de 68% dos votos): além dos valores fixos, também os prémios de desempenho da última temporada foram a escrutínio entre os acionistas. Pode consultar aqui todos os números em questão.