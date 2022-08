Adrien Silva fez esta quinta-feira uma publicação na sua conta de Instagram a recordar a sua estreia pela equipa principal do Sporting há precisamente 15 anos."15 anos da minha estreia pela equipa principal do Sporting. Um trajeto do qual muito me orgulho", escreveu o médio.Recorde-se que o atual jogador do Al Wahda se estreou pela formação principal dos leões a 17 de agosto de 2007, no triunfo leonino por 4-1 diante da Académica, na jornada inaugural do campeonato português.