Adrien Silva deseja sorte ao Sporting frente ao Manchester City: «Desfrutem, rapazes!»

Adrien Silva recorreu esta terça-feira às redes sociais para desejar boa sorte ao Sporting no jogo da primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, frente ao Manchester City (esta terça-feira, 20H00). O antigo capitão dos leões frisou ser um "privilégio" ter vestido a camisola dos verde e brancos."Vestir a camisola do Sporting num jogo de Liga dos Campeões, como o de hoje contra o Manchester City, é um privilégio enorme. Desfrutem, rapazes!", escreveu o médio, que atualmente representa os árabes do Al-Wahda.