Adrien Silva destaca exemplo do Sporting na formação e vantagens para a seleção

Adrien Silva destacou esta terça-feira o exemplo que o clube dá na formação e as vantagens que isso traz à seleção portuguesa, campeã europeia em 2016 com vários atletas formados na Academia de Alcochete.

Convidado para as comemorações do 20.º aniversário da infraestrutura que alberga todo o futebol dos leões, o atual jogador do Al Wahda (Emirados Árabes Unidos) recordou a campanha dos 'Aurélios' no França2016 e assumiu o orgulho pela grande representatividade da formação 'leonina' no grupo.

"Não sentíamos que era uma importância maior do que a dos nossos colegas, mas sim, reparávamos que éramos mais do que os dos outros clubes e com muito orgulho. Também é motivo para estes clubes continuarem a apostar e a investir na formação, é sinal de que é benéfico para a nossa seleção", destacou o internacional português.

Adrien, que foi um dos primeiros jogadores da formação a chegar à Academia, com 13 anos, não escondeu, por outro lado, a "vontade" de regressar ao clube e lembrou que a sua história no Sporting "nunca vai acabar".

"Estou ligado ao Sporting para sempre. Isso ninguém me vai tirar. Vou sempre voltar com orgulho, aqui [a Alcochete] ou ao Estádio [José Alvalade]. Vou desfrutar sempre, talvez de outra maneira, mas vou desfrutar da mesma forma", garantiu.

Para além de Adrien, o Sporting convidou vários outros antigos jogadores formados no clube para estarem presentes e passou mensagens de vários outros num ecrã gigante montado para o efeito na zona de ginásio ao ar livre, incluindo de futebolistas que rescindiram os contratos após a invasão da Academia, em maio de 2018.

Presentes estiveram, entre outros, Carlos Saleiro, André Santos ou Lourenço, que destacaram, também, o papel da infraestrutura dos 'leões' na formação humana dos atletas e não apenas desportiva.

"A Academia sempre formou jogadores e homens. O Sporting sempre incutiu valores de educação. Primeiro, a escola. Havia jogadores que se portavam mal na escola e quando chegavam aqui não treinavam. É claro que isso dá mais responsabilidade a um miúdo de 13 anos", recordou André Santos.

Por sua vez, Lourenço recordou a vivência com Cristiano Ronaldo, que agora dá o nome à Academia do clube, desde os tempos em que ambos viviam "no antigo estádio [José Alvalade], debaixo da bancada nova", e deixou também elogios ao técnico que os 'descobriu'.

"A Academia tem o nome do Cristiano [Ronaldo] e, como se diz na gíria, é em vida que devemos lembrar as pessoas. A referência do nome da Academia, não só a dele, mas como o nome do Estádio Aurélio Pereira, são duas pessoas que vão ficar marcadas para o resto da vida no nome do Sporting", vincou o antigo avançado dos leões.

A Academia do Sporting foi inaugurada em 21 de junho de 2002 e alberga as principais equipas de futebol profissional e de formação do Sporting, assim como a equipa futebol feminino.

A estrutura de formação do clube de Alvalade já celebrou 23 títulos de campeão nacional dos escalões jovens desde a sua inauguração, nomeadamente sete de sub-19, sete de sub-17 e nove de sub-15.

Ao todo, 65 jogadores que passaram pelas instalações de Alcochete já se estrearam na equipa principal dos 'leões', segundo uma nota informativa divulgada pelo clube de Alvalade.