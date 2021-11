Afonso Lee assina contrato de formação com o Sporting

O Sporting assinou contrato de formação com Afonso Lee, um jovem central que começou no pólo EUL e, entretanto, já trabalha na equipa de iniciados na Academia.Em declarações à Sporting TV, o defesa considerou que "deu um grande passo" na sua carreira, e manifestou o desejo de chegar à equipa principal. "Quero jogar no Estádio José Alvalade e seguir o exemplo do Gonçalo Inácio. Saiu da formação e, neste momento, está na equipa principal".