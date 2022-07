AG da SAD do Sporting: novos prazos para a conversão de VMOC aprovados

O presidente da mesa da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Bernardo Ayala, destacou a forma "eficiente" como decorreram as assembleias gerais, uma da SAD e outra de titulares de VMOC de 2010 e 2014. Os dois pontos em votação foram aprovados por clara maioria sem votos contra, um detalhe que deixou o reponsável leonino bastante satisfeito."Correu tudo da melhor maneira num dia importante. Tudo foi feito com muito civismo, de modo eficiente, e tudo o que era para deliberar foi deliberado. Saímos daqui satisfeitos não só com os trabalhos mas também com os resultados", resumiu o dirigente leonino antes de explicar os resultados práticos do encontro: "Como sabemos as VMOC são convertíveis em ações da SAD, e não foi isso que foi aqui deliberado. O que foi deliberado foi as janelas de tempo em que isso pode ser feito, e para além daquilo que já vinha previsto do passado, foram criadas duas janelas adicionais, uma de 13 de julho a 30 de julho deste ano, e a outra será uma janela recorrente até 2026 de 1 de julho a 30 de julho. Basicamente permitimos aos proprietários das VMOC um prazo mais alargado ao que era permitido".Desta forma, fica fechado o reforço do clube na SAD, objetivo da administração de Frederico Varandas. O pagamento ao Millenium BCP foi garantido através de uma antecipação de receitas. O valor em dívida seria de quase 84 milhões de euros (83,417 M€), mas a SAD negociou a recompra de cada título por 16,8 cêntimos, bem abaixo do preço de venda, que foi de 1 euro.