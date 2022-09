AG da SAD do Sporting já arrancou: Holdimo não marca presença e desiste de apresentar lista

Já arrancou a assembleia-geral (AG) da Sporting SAD, reunião que está a decorrer no Auditório Artur Agostinho, no José Alvalade, e que entre outros pontos tem como objetivo eleger os órgãos sociais para o quadriénio 2022-2026: até ver, o principal destaque vai, sabe, para a ausência da Holdimo, acionista da sociedade que ao contrário do que estava previsto - recorde aqui - não vai apresentar qualquer lista para concorrer com a que foi proposta pelo clube para a administração.Os leões avançaram com uma proposta encabeçada por Frederico Varandas, que se mantém na estrutura, tal como Francisco Salgado Zenha e André Bernardo. As novidades, e na sequência do Plano para a Igualdade de Género adotado pelas sociedades cotadas em bolsa, vão para a introdução de Margarida Dias Ferreira e Maria Inês Pinto de Abreu, ambas administradoras independentes e não executivas.O grupo luso-angolano detido por Álvaro Sobrinho tinha, lembramos, um administrador não executivo - e não remunerado -, neste caso Nuno Correia da Silva, fazendo valer o facto de ter mais de 10% do capital, diluído dos 29,85% para 13,28% como consequência do processo de reconversão das VMOC. Avançado e passando em AG a proposta da Holdimo, Maria Inês Pinto de Abreu não faria parte do Conselho de Administração.