AG do Sporting marcada para dia 30: conheça os quatro pontos na ordem de trabalhos

O Sporting marcou a Assembleia Geral Comum Ordinária para o dia 30 de setembro (quinta-feira), às 18h30, no Pavilhão João Rocha, apurou Record. Na ordem de trabalho estão quatro pontos que serão discutidos pelos associados leoninos.





Em primeiro lugar será analisado o relatório de gestão e as contas respeitantes ao exercício de 1 de julho de 2019 a 30 de junho de 2020 que, recorde-se, já foram rejeitados pelos sócios; seguem-se as discussões sobre o orçamento dos rendimentos, gastos e investimentos e o plano de atividades, e, ainda, o relatório de gestão e as contas respeitantes ao exercício de 1 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021; o último ponto prende-se com a deliberação dos nomes atribuídos às portas do Estádio José Alvalade.Os sócios poderão levantar a documentação a partir de amanhã, quarta-feira, no Pavilhão João Rocha.