AG do Sporting no dia 23 arranca às 11 horas no pavilhão João Rocha

A Mesa da Assembleia Geral do Sporting aceitou o pedido da Direção liderada por Frederico Varandas para a convocatória de uma assembleia geral extraordinária para o dia 23, isto após os chumbos nas contas e no orçamento a 30 de setembro: a reunião magna, que voltará a decorrer no pavilhão João Rocha, arranca às 11 horas, havendo pelas 20h30 jogo no José Alvalade, contra o Moreirense (jornada 9 da Liga Bwin).





Na ordem de trabalhos constam dois pontos, ambos referentes aos Relatórios e Contas do clube, referentes aos exercícios de 2019/20 e 2020/21. O orçamento não vai, desta vez, a votação, ato que os sócios dos leões poderão exercer até às 19h30 (as urnas abrem logo de manhã e quem estiver na fila à hora do fecho, ainda poderá exercer o seu direito).Recorde aqui as palavras do presidente dos verdes e brancos, que depois da última AG apontou a uma "minoria de bloqueio" que estava a limitar a gestão, neste caso, do clube.