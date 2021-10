AG do Sporting: requerimentos para destituição e segunda volta nas eleições

A Assembleia Geral do Sporting, marcada para sábado, está a provocar grandes movimentações em diferentes sectores contestatários a Frederico Varandas. Nas últimas horas, o presidente da MAG dos leões, Rogério Alves, recebeu dois requerimentos que pretendem levar a debate no Pavilhão João Rocha a destituição dos próprios órgãos sociais e a inclusão de uma segunda volta nas próximas eleições. A ordem de trabalhos para a AG prevê apenas dois pontos, relativos às contas do clube em 2019/20 e 2020/21, que foram chumbadas a 30 de setembro.





A questão da segunda volta é suscitada por um grupo de sócios liderado por Ricardo Oliveira, que fez parte da lista de Dias Ferreira nas eleições de 2018 e foi co-organizador, com Agostinho Abade, das conferências Sporting Com Rumo. O pedido inicial foi feito em 10 de dezembro de 2020, com o objetivo de que o tema fosse levada a AG até 31 de maio, e reiterado a 8 de outubro último, mas nunca obteve sequência por parte de Rogério Alves. O próprio Ricardo Oliveira dirige uma carta aberta ao responsável da MAG."Quando o Presidente do Conselho Diretivo diz que quer ouvir os sócios, o Presidente da MAG apressa-se a convocar uma AG, e quando dos sócios se trata, e se a memória não me falha, desde que entrou em funções, nunca a MAG colocou a votação qualquer requerimento dos associados", acusa Ricardo Oliveira.Relativamente ao pedido de destituição dos órgãos sociais, o requerimento é assinado pelo sócio Renato Lopes, próximo de Bruno de Carvalho e do seu advogado, Miguel Fonseca. "Requeremos portanto que se inclua na ordem de trabalhos a destituição exigível pela falta de respeito reiterada pelas deliberações da Assembleia", pode ler-se no documento, a que Record teve acesso, considerando que a AG de sábado parte de uma convocatória "irregular" na medida em que irá "repetir deliberações" que a AG "já tomou e sobre a mesma matéria", no caso, as contas dos dois últimos exercícios no clube.Renato Lopes é signatário de outro requerimento, com Soraia Amorim e outros associados, que pretende que "a votação sobre os pontos da ordem de trabalhos da AG" do dia 23 "apenas tenha lugar após a discussão", exigindo que este pedido seja "lido e analisado pela Assembleia Geral" no sábado, de maneira a que possa ser "também colocado imediatamente à votação."Em forma de comunicado, Nuno Sousa, igualmente próximo de Bruno de Carvalho em anteriores momentos eleitorais, considera que a AG "está ferida de ilegalidades", nomeadamente "submeter a nova votação das contas pela AG"."Assim, face a este quadro totalmente inaceitável e ilegal para um clube de pergaminhos democráticos e no cumprimento do Estado de Direito, assumo a posição de voto negativo na próxima Assembleia Geral", conclui Nuno Sousa, que já manifestou disponibilidade para avançar com uma candidatura à presidência.