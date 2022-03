Agenda do Sporting muito preenchida

O Sporting parte hoje pelas 9 horas para Manchester e fará todo o programa da véspera do jogo com o City já em território inglês. Isto significa que tanto as conferências de imprensa de antevisão (18h15), com a presença de Rúben Amorim e de um jogador, como o próprio treino (19h) serão realizados no Etihad Stadium, palco da 2.ª mão dos oitavos-de-final da Champions, amanhã (20h). Os donos da casa, refira-se, vão trabalhar na Academia do City, situada a menos de 1 quilómetro do recinto do jogo. Guardiola e Ederson falam à comunicação social pelas 12h30. O treino está marcado para as 15h15. Sem Rúben Dias mas com Cancelo e Bernardo Silva, a equipa voltou ontem ao trabalho após a vitória (4-1) sobre o United.