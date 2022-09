Agente de internacional chileno revela abordagem do Sporting

Alan Silberman, empresário do lateral esquerdo Gabriel Suazo, revelou esta segunda-feira, em declarações à imprensa chilena, que o Sporting terá demonstrado interesse em contratar o jogador por si representado há cerca de mês e meio. Ainda assim, na mesma conversa com o programa 'Al Aire Libre' da rádio Cooperativa, o agente explica que esse mesmo contacto não passou de uma demonstração de interesse"A verdade é que as opções que tínhamos não se concretizaram fundamentalmente porque a situação económica das equipas estava muito complicada em todos os aspetos. E é muito complicado que esses clubes queiram pagar por jogadores que têm pouco tempo de contrato em falta", começou por dizer o agente, aludindo ao facto de Suazo, um jogador de 25 anos que também pode jogar no meio campo, terminar vínculo com o conjunto de Santiago em dezembro."Tive um contacto do Sporting há mês e meio. Tinham-no na sua lista de possíveis reforços, mas depois disso não tive qualquer outra abordagem", referiu o agente, que revelou ainda o estado de espírito do canhoto quando percebeu que não viria para a Europa. "Teve muita pena, porque é o sonho dele jogar lá. Não só falhou a possibilidade de rumar à Turquia, como também houve a chance de ir para uma equipa de Champions, mas em cima da hora optaram por um lateral francês quando tinham tudo nas suas mãos", lamentou.Internacional chileno por nove ocasiões, Gabriel Suazo está avaliado em 1,7 milhões de euros e esta época disputou 28 jogos, com dois golos marcados e quatro assistências.