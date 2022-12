Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Agosto: Venda de Matheus Nunes provocou azia a Amorim A SAD aceitou os 45 M€ do Wolverhampton e o médio saiu na semana do clássico com o FC Porto





• Foto: Peter Spark/Movephoto