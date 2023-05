Aí está ele: 305 dias após a grave lesão, Daniel Bragança está de regresso aos treinos do Sporting

Tal como Record tinha antecipado, Daniel Bragança foi a grande novidade no regresso ao trabalho do Sporting, que esta quarta-feira começou a preparar a receção ao Marítimo, sábado, às 20h30.





O médio, de 23 anos, colocou um ponto final num longo calvário (305 dias), iniciado com a grave lesão (entorse traumática com lesão do ligamento cruzado anterior) no joelho direito, a 9 de julho, num particular diante do Estoril, que o obrigou a ser operado a a perder uma época inteira.Hoje, e depois de Rúben Amorim ter avançado que esta semana seria de redenção para o canhoto, Dani apareceu sorridente, aplicado e sempre perto da bola. Contudo, importa referir que apesar da integração, Bragança não deverá ser opção até final do atual ano desportivo, pois este é apenas um passo para a motivação do centrocampista, já a pensar em 2023/24, onde será... reforço!

No boletim clínico ficam, assim, o central St. Juste, com uma lesão na coxa esquerda, tal como o avançado Jovane, a contas com um problema muscular.



Os leões voltam a treinar na quinta-feira, outra vez em horário matutino (10h30).