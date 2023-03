Ainda a ida de Adán... ao WC: TAD dá razão ao Sporting e anula multa do Conselho de Disciplina

O Santa Clara-Sporting, da 9.ª jornada da Liga Bwin, disputado a 8 de outubro de 2022, ainda mexe - e tudo por causa de uma ida de Adán... à casa de banho. No rescaldo do jogo nos Açores, que os leões venceram por 2-1, o Conselho de Disciplina multou, a 11 de outubro, o Sporting em 3.876 euros pelo atraso do guardião na chegada à Superflash, porque recolheu durante minutos ao balneário visitante; e no dia 31 desse mês considerou improcedente o recurso do clube de Alvalade. No entanto, após novo recurso, o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) vem, agora, dar razão ao Sporting e, consequentemente, anulou a sanção aplicada pelo CD.Preliminarmente, por um lado o órgão disciplinar da FPF vincou que Adán compareceu à entrevista "seis minutos após o final da intervenção do jogador da equipa adversária", pelo que se "verificou a prática de uma infração disciplinar"; já o Sporting alegava, entre outros, que "qualquer atraso na comparência do jogador se terá devido exclusivamente à circunstância de este se ter visto constrangido satisfazer imediatamente as suas necessidades fisiológicas, facto que, por seu turno, exclui que se possa considerar ter existido, da parte da Demandante, qualquer conduta ativa ou omissiva passível de censura disciplinar".No que toca aos factos não provados, em concreto à duração do período em que Adán se ausentou, o TAD refere que é "impossível formar uma convicção segura e sólida que permitisse delimitar a duração daquele período temporal de modo mais exato, além de considerar que os esclarecimentos prestados pelo Delegado da Liga são "contraditórios": "Por um lado, referem um atraso de 6 minutos a contar do fim da entrevista do jogador Bicalho [Santa Clara] e, por outro lado, ressalvam expressamente que "a Superflash e a Flash Interview ter[ão] decorrido nos moldes regulamentares" — ambas as afirmações são contraditórias e acabam por anular reciprocamente o seu efeito probatório: é que se houve algum atraso não se poderia afirmar, do mesmo passo, que as entrevistas decorreram nos moldes regulamentares; e se decorreram nos moldes regulamentares, então é porque não houve qualquer atraso".O TAD sublinha, ainda, que as testemunhas Filipe Dinis (assessor de comunicação do Sporting) e Vasco Fernandes (team manager do Sporting) depuseram "de forma convicta, segura e coerente" e "lograram fundadamente colocar em causa o relato constante dos esclarecimentos prestados pelo Delegado da Liga". "O depoimento destas testemunhas permitiu estabelecer com o grau de confiança exigível em processos jurisdicionais que, ao invés de apenas ter comparecido, pela primeira vez, no local das entrevistas super-rápidas 6 minutos após o termo da entrevista do jogador Bicalho (como se declara nos esclarecimentos do Delegado da Liga), na verdade o jogador Adán compareceu inicialmente ainda durante o decurso da entrevista do Bicalho, ausentando-se de seguida pelos motivos já aduzidos e regressando mais tarde ao local", lê-se."Se o ‘legislador’ regulamentar tivesse querido impor para a realização das entrevistas super-rápidas limites temporais rígidos, como de resto o fez para as entrevistas rápidas no art. 91.º do RC, certamente não teria empregue a expressão 'logo que possível' e, à semelhança do que fez neste último preceito regulamentar, teria utilizado um critério temporal claramente balizado e mensurável. Ora, compulsados os factos dados como provados verifica-se que a Demandante deu plena satisfação ao cumprimento do seu dever de comparecer logo que possível após o termo do jogo à realização da entrevista super-rápida com o jogador seleccionado", acrescentam, apontando, ainda, que "a entrevista do jogador da equipa adversária (Bicalho) excedeu a duração regulamentarmente prevista (facto J.; cfr. art. 90.º, n.º 1, al. c), do RC), circunstância que exigiu do jogador Adán uma presença no local por um período de tempo que excedeu a duração que, em circunstâncias normais, seria esperado que naquelas circunstâncias tivesse de suportar".Em conclusão, o TAD decidiu "anular a sanção disciplinar de multa no valor de €3.876,00 aplicada à Demandante Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD (...) assim como anular a deliberação da Secção Profissional do Conselho de Disciplina da Demandada proferida em 31 de outubro de 2022 no âmbito do Processo de Recurso Hierárquico Impróprio n.º 06-2022/2023 que, em sede de recurso administrativo especial, confirmou aquela sanção". Consequentemente, o tribunal condenou o Conselho de Disciplina "nas custas da presente arbitragem e, tendo em consideração o valor da causa que se estabelece em €3.876,00, fixar a taxa de arbitragem em €750,00 por cada sujeito processual (sem prejuízo da redução prevista no art. 77.º, n.º 2, da LTAD, quando aplicável), os honorários dos Árbitros em €2.500,00 e os encargos administrativos em €75,00 por cada sujeito processual (sobre todos estes valores incide IVA à taxa legal em vigor)".O acórdão, apenas assinado pelo Presidente do Colégio Arbitral, Gramaxo Rozeira, teve o voto de concordância do Árbitro Dr. Tiago Rodrigues Bastos e o voto de vencida da Árbitra Dr.ª Sónia Carneiro.