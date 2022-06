Ainda o FC Porto-Sporting: CD da FPF anuncia suspensão de Miguel Braga e multas a Varandas e Sporting

Para lá das suspensões e multas aplicadas a Vítor Baía, Rui Cerqueira e também ao FC Porto , o intenso e polémico clássico de fevereiro também valeu punições no lado do Sporting. No caso por conta das declarações posteriores à partida, que resultaram em multas para Frederico Varandas e Sporting, mais uma suspensão de 60 dias a Miguel Braga.No caso do presidente dos leões, a multa é de 2,040 euros, por conta das declarações feitas na conferência de imprensa posterior ao encontro , na qual Varandas visou Pinto da Costa e ainda o árbitro João Pinheiro. Já Miguel Braga é suspenso por 60 dias e ainda multado em 10,200 euros, devido àquilo que proferiu no programa Raio-X transmitido na Sporting TV . De acordo com o CD da FPF, na sua intervenção o diretor leonino "profere declarações imputando juízo de parcialidade à arbitragem", ao considerar a atuação de João Pinheiro como "caseira".Quanto à multa aplicada ao Sporting, foi de 20,910 euros e diz respeito a "lesão da honra e da reputação", pela difusão de "declarações visando a atuação dos agentes de arbitragem e a associação que os representa", através "dos seus canais de comunicação e informação". Para mais, o CD da FPF aponta a "juízos gravosos para o interesse da própria competição profissional de futebol, utilizando expressões objetivamente injuriosas, difamatórias ou grosseiras e, consequentemente, contrárias à ética desportiva que deve pautar as relações entre as instituições".