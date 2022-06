Ainda o FC Porto-Sporting: Otávio e Tabata castigados com um jogo de suspensão

Otávio, médio do FC Porto, e Tabata, avançado do Sporting, foram castigados com 1 jogo de suspensão e multas de 765 euros na sequência do bate-boca no final do clássico realizado a 11 de fevereiro, no Dragão. A decisão foi anunciada esta terça-feira pelo Conselho de Disciplina da FPF.Otávio será baixa nos dragões para o encontro da Supertaça, marcado para 30 de julho, frente ao Tondela, enquanto Tabata deverá falhar, nos leões, a 1.ª jornada da Liga 2022/23, cujo arranque está previsto para o fim-de-semana de 7 de agosto. Os dois castigos resultam do "uso de expressões e gestos ameaçadores".No mesmo processo foi ainda condenado o marroquino Feddal, que entretanto terminou contrato com o Sporting e deixou o clube. O central foi punido com sanção de repreensão e multa de 51 euros, por "protesto, atitude incorreta e outras infrações leves".Em comunicado, o CD da FPF informa que o processo disciplinar resultou da junção de participações do FC Porto e do Sporting. Foi por iniciativa do próprio Conselho de Disciplina que o inquérito resultou em castigos para Otávio e Tabata, pois a proposta da Comissão de Instrutores da Liga ia no sentido do arquivamento."No dia 04.02.2022, concluído o inquérito, a Comissão de Instrutores da Liga propôs ao Conselho de Disciplina da FPF a conversão do processo de inquérito em processo disciplinar quanto ao jogador Feddal e o arquivamento quanto aos demais jogadores envolvidos na factualidade participada. O Conselho de Disciplina, discordando parcialmente daquele entendimento, considerou haver indícios suficientes da prática de infrações disciplinares por parte dos jogadores Feddal e Tabata, da Sporting SAD, e do jogador Otávio, da FC Porto SAD, determinando a conversão do processo de inquérito em processo disciplinar, por deliberação tirada no dia 03.05.2022", esclarece o CD que adotou, depois, as penas propostas pela própria Comissão de Instrutores, após a fase de instrução.O clássico FC Porto-Sporting de 11 de fevereiro continua a jogar-se em recursos na justiça desportiva mas vê assim aumentada a já longa lista de castigos, com a curiosidade de Tabata ser repetente. A saber: Marchesín (2 jogos e multa de 1.020 euros), Palhinha Gonçalves (3 jogos e multa de 1.530 euros), Pepe (23 dias, por pontapear Hugo Viana), Tabata (23 dias, por empurrar Luís Gonçalves), Matheus Reis (1 jogo), Luís Gonçalves (68 dias), FC Porto SAD (16.300 euros de multa), Rui Cerqueira (115 dias e multa de 3.825 euros), Vítor Baía (25 dias e multa de 3.440), Frederico Varandas (multa de 2.040 euros), Sporting SAD (multa de 20.910 euros) e Miguel Braga (60 dias e multa de 10.200 euros).